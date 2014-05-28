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28.05, 2014
Текст заголовка
28.05, 2014
Новость!
09.10, 2013
123
09.10, 2013
Заголовок Спорт 1
09.10, 2013
Проверка
20.09, 2013
"ТРОЯНСКИЙ КОНЬ" УКРАИНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ
20.09, 2013
тест
17.09, 2013
Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" объявили в розыск
17.09, 2013
Следующим Джеймсом Бондом может стать Том Харди
17.09, 2013
Джек Николсон опроверг свой уход из кино
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28.05, 2014, в Интервью
Текст новости
Новость!
28.05, 2014, в Спорт
Текст!
09.10, 2013, в Фоторепортаж
123
Заголовок Спорт 1
09.10, 2013, в Спорт
краткое
20.09, 2013, в Интервью
На тему геополитики написано огромное множество статей и книг. И сказать по этому поводу нечто новое и нестандартное весьма непросто. Но я все же попытаюсь рассмотреть вопросы геополитики Украины в совершенно новом, инновационном ракурсе.
20.09, 2013, в Политика, в Фоторепортаж
краткое описание...
17.09, 2013, в Происшествия, в Культура, в Статьи
Судебные приставы в Подмосковье объявили в розыск бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова из-за долгов по алиментам.
17.09, 2013, в Культура
Ходят слухи, что британский актер сменит Дэниела Крейга в качестве главного героя бондианы
Джек Николсон опроверг слухи о завершении своей карьеры из-за проблем с памятью. По словам актера, он находится "в отличной форме — немного толстоват, но здоров" и обладает "математическим рассудком".
В Днепропетровске парень рассказал, как его избил водитель маршрутки. Около пяти вечера Александр возвращался домой. По его словам, почти всю дорогу маршрутчик разговаривал по телефону, и ехал медленно. Когда Александр сделал водителю замечание, тот рассвирепел.
Инцидентом на ж/д вокзале Симферополя, когда пьяный СБУшник выстрелом из травматического пистолета оставил иностранца без глаза, занялась Симферопольская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Третья жена народного депутата от ВО "Свобода" Игоря Швайки Ольга уверяет, что с 26 августа не видела младшего сына Тараса. 5-летний ребенок третью неделю живет с отцом.
17.09, 2013, в Спорт
Не смотря на поражение в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса от испанцев – 0:5, сборная Украины поднялась в рейтинге на одну позицию и сейчас занимает 23 строчку.
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство
Президент Украины
официальное веб-представительство