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Текст заголовка
28.05, 2014, в Интервью

Текст новости

Новость!
28.05, 2014, в Спорт

Текст!

123
09.10, 2013, в Фоторепортаж

123

Заголовок Спорт 1
09.10, 2013, в Спорт

краткое

Проверка
09.10, 2013, в Спорт

Описание

"ТРОЯНСКИЙ КОНЬ" УКРАИНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ
20.09, 2013, в Интервью

На тему геополитики написано огромное множество статей и книг. И сказать по этому поводу нечто новое и нестандартное весьма непросто. Но я все же попытаюсь рассмотреть вопросы геополитики Украины в совершенно новом, инновационном ракурсе.

тест
20.09, 2013, в Политика, в Фоторепортаж

краткое описание...

Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" объявили в розыск
17.09, 2013, в Происшествия, в Культура, в Статьи

Судебные приставы в Подмосковье объявили в розыск бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова из-за долгов по алиментам.

Следующим Джеймсом Бондом может стать Том Харди
17.09, 2013, в Культура

Ходят слухи, что британский актер сменит Дэниела Крейга в качестве главного героя бондианы

Джек Николсон опроверг свой уход из кино
17.09, 2013, в Культура, в Интервью

Джек Николсон опроверг слухи о завершении своей карьеры из-за проблем с памятью. По словам актера, он находится "в отличной форме — немного толстоват, но здоров" и обладает "математическим рассудком".

В Днепропетровске пассажир обвиняет водителя маршрутки в избиении (видео)
17.09, 2013, в Происшествия

В Днепропетровске парень рассказал, как его избил водитель маршрутки. Около пяти вечера Александр возвращался домой. По его словам, почти всю дорогу маршрутчик разговаривал по телефону, и ехал медленно. Когда Александр сделал водителю замечание, тот рассвирепел. 

Сотрудник СБУ рассказал, зачем стрелял в иностранца в Крыму
17.09, 2013, в Происшествия

Инцидентом на ж/д вокзале Симферополя, когда пьяный СБУшник выстрелом из травматического пистолета оставил иностранца без глаза, занялась Симферопольская прокуратура по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Экс-супруга свободовца Игоря Швайки обвинила его в похищении сына
17.09, 2013, в Происшествия

Третья жена народного депутата от ВО "Свобода" Игоря Швайки Ольга уверяет, что с 26 августа не видела младшего сына Тараса. 5-летний ребенок третью неделю живет с отцом.

Сборная Украины поднялась в рейтинге Кубка Дэвиса
17.09, 2013, в Спорт

Не смотря на поражение в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса от испанцев – 0:5, сборная Украины поднялась в рейтинге на одну позицию и сейчас занимает 23 строчку.

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